14 дворов и 115 общественных пространств собираются благоустроить в этом году в Кемеровской области. Работы пройдут в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом в своих соцсетях рассказал губернатор Илья Середюк.

Он сообщил, что, как только наступит теплая погода, специалисты приступят к реализации проектов. Подрядчики уже определены.

– Самое масштабное обновление ждет столицы наших агломераций: в Кемерове приведем в порядок 15 объектов, в Новокузнецке — 14. Также благоустроим пять объектов-победителей Всероссийского конкурса по созданию комфортной городской среды, – отметил глава региона.

В этот список победителей попали: Аллею Юности в Белове, улица Весенняя в Киселевске, «Очаг горной Шории» в Мысках, территория рядом с улицей Пушкина в Ленинске-Кузнецком и проект «Выставка Достижений Нашего Кузбасса. Спецвыпуск» в Прокопьевске.

Все эти пространства должны приобрести благоустроенный вид до конца октября или раньше.