Оргкомитет IV Национальной Всероссийской премии «Деловой престиж: Женщина-Созидатель — 2026» огласил лонг-лист финалистов. После отборочного этапа экспертная комиссия выбрала 317 участниц, которые будут бороться за победу, включая девять представительниц Кузбасса.

По числу финалисток Кузбасс вошел в топ-10 регионов, наряду с такими промышленными и инновационными центрами, как Москва, Санкт-Петербург, Башкортостан, Свердловская, Омская, Ленинградская, Челябинская области и Ямало-Ненецкий автономный округ.

Наибольшее количество финалисток представляют ключевые отрасли экономики страны. Лидирует направление «Промышленность, производство, энергетика и инновации» с 77 номинантами, в котором представлена большая часть участниц из Кузбасса.