Кемеровская область стала единственным регионом, который провел работу по выявлению и обследованию мест, где проходили сражения с участием кузбассовцев в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщил губернатор Илья Середюк во время отчета перед парламентом.

– Мы единственный регион, который провел инвентаризацию всех монументов в местах сражений Великой Отечественной войны, – сказал Середюк.

Специалистами был составлен реестр и дорожные карты для реставрационных работ. Эта работа проводилась в рамках Года защитника Отечества и 80-летию победы в Великой Отечественной войне. За 2025 год силами региона были отремонтированы восемь памятных мест в Курской, Псковской и Тверской областях.

В Кемеровской области были приведены в порядок 489 памятных объектов. По словам Середюка, все эти работы продолжаться и в 2026 году.