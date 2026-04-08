В 2025 году Кузбасс установил рекорд по показателям газификации – в регионе проложили 280 километров газовых коммуникаций. Об этом в своем докладе о работе Правительства Кузбасса за прошлый год рассказал губернатор Илья Середюк.

Он отметил, что к газу подключили 2700 частных абонентов, 1200 из них – жители Новокузнецка, где газификация идет по федеральному проекту «Чистый воздух».

В этом году «голубое топливо» получили деревня Красная и поселок Комиссарово в Кемерове, поселки Береговой и Смолино Кемеровского муниципального округа. По программе догазификации построены газопроводы в Юрге, Топках, Новокузнецке, поселениях Кемеровского муниципального округа – селе Мазурово, поселке Новостройка, селе Андреевка.

По словам главы региона, в Кемерове на Южном и в жилом районе Ягуновский завершается монтаж оборудования, газ там появится уже в этом году.

К тому же на завершающем этапе находятся объекты газификации Прокопьевска, а также ведется проектирование магистрального газопровода в Таштагольском районе.

Общий результат: за 5 лет уровень газификации в регионе вырос с 2,3% до 10,4%.

А льготным категориям абонентов в 2025 году регион предоставил 40 млн рублей бюджетных субсидий для подключения газа.

– Уважаемые главы территорий, прежде всего, те, чьи города и поселки, я только что перечислил! Активнее доносите до людей, что можно не таскать уголь ведрами, а провести газ в свой дом, в том числе по льготным программам, – подчеркнул Илья Середюк.

