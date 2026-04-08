В Кемеровской области продолжается активная поддержка участников, ветеранов СВО и их близких. Об этой заявил губернатор Кузбасса Илья Середюк во время своего выступления перед депутатами регионального парламента.

Так, в 2025 году на эти цели выделили 17,7 млрд рублей. За год во время выездов и приемов поступило 948 обращений, рассмотрено 1050 вопросов. По 64 вопросам установлены дополнительные сроки рассмотрения, остальные уже решены.

«Активно развивается реабилитационное сопровождение ветеранов СВО. В прошлом году медицинскую реабилитацию в больницах региона и санаторно-курортное лечение прошли более 600 героев», – сказал Илья Середюк.

В частности, в мысковском центре реабилитации «Топаз» восстанавливают здоровье участники СВО со всей России. В минувшем году реабилитацию здесь прошли 419 человек.

В Таштаголе при поддержке статс-секретаря – заместителя министра обороны России, председателя фонда «Защитники Отечества» Анны Цивилевой запущена пилотная программа «Реабилитация через спорт». Она охватывает весь цикл реабилитации – от протезирования до полноценного восстановления. В первом квартале 2026 г. организовано уже пять недельных заездов, участие приняли ветераны СВО из 18 регионов России, включая Кузбасс.