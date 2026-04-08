Во время отчета перед парламентом Кузбасса губернатор Илья Середюк рассказал о текущей обстановке в угольной отрасли. Согласно озвученным данным, за 2025 год объемы добычи черного золота сократились на 7,6 млн тонн в сравнении с 2024 годом. В целом за 2024-2025 годы добыча упала на 11%, что вернуло показатели на уровень 2011 года.

– Третий год подряд Кузбасс работает в сложнейших условиях. Экономических кризисов и вызовов в истории региона было много, но этот беспощадный. Крайне неблагоприятные факторы наложились друг на друга одномоментно. Угледобыча впервые за 20 лет сталкивается с устойчивым спадом, — отмечает Илья Середюк.

Это привело к снижению числа сотрудников на предприятиях на семь тысяч за год, а доходы в бюджет с угольной сферы упали с 40% до 18%. 33 угольных предприятия в настоящий момент находятся в «красной зоне», 17 приостановили деятельность.

Для решения этих проблем было организовано переобучение сотрудников, Правительство России одобрило просьбу продлить срок уплаты налогов на добычу полезных ископаемых и страховых взносов для предприятий угольной отрасли.