Туризм вырос в полноценную отрасль кузбасской экономики. В 2025 году в Кемеровской области было почти три миллиона туристических посещений. Налоговые поступления в бюджет от отрасли превысили 3 млрд рублей. Это на 7% больше, чем годом ранее.

«В 2025 году курорт Шерегеш принял второй форум «Сила гор», успех которого закрепил за Кузбассом статус общероссийской площадки для обсуждения развития горнолыжного туризма», – отметил Илья Середюк.

Не меньшее значение имеют две особые экономические зоны – «Кузбасс» и «Горная Шория», созданная в прошлом году.

«Последняя за считанные месяцы добилась значимых успехов – здесь уже зарегистрировано три резидента с суммарными инвестициями по проектам почти 80 млрд рублей. В планах – строительство гостиничного комплекса и канатных дорог, а также создание горнолыжных арен», – сказал губернатор.

Мощными магнитами для туристов и жителей Кузбасса стали фестивали «Динотерра», «ПРОГЕШ», «ПРОпикник», Шахтерский Сабантуй и «Шерегеш-фест».

Губернатор поручил правительству совместно с министерством туризма и главами муниципалитетов найти новые точки притяжения в каждой территории, обеспечить комфорт и безопасность гостей в них.

