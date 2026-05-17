Сегодня губернатор Кузбасса сообщил, что жителям региона должны вернуть отопление в дома. Илья Середюк написал в своих социальных сетях, что на предстоящую неделю Гидрометцентр дает не самый благоприятный прогноз погоды, ожидаются дожди, а в отдельных территориях даже снег.

– Поэтому, как и говорил ранее главам муниципалитетов, там, где сохранена циркуляция в магистральных теплосетях, надо возобновить подачу отопления не только в социальные учреждения, но и в жилой фонд, – заявил глава региона.

Губернатор также сообщил, что провел оперативный штаб с главами территорий и поручил им организовать работу с ресурсоснабжающими организациями. Кроме того, жителей городов и округов должны проинформировать по срокам подачи тепла.