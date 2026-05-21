Тематическая встреча прошла в лицее № 23 города Кемерово. Лектор Российского общества «Знание», заместитель председателя Правительства Кузбасса Антон Пятовский провел профориентационное занятие в рамках курса «Россия – мои горизонты» для старшеклассников лицея № 23 города Кемерово. Мероприятие соответствует целям и задачам национального проекта «Молодежь и дети».

Обращаясь к школьникам, Антон Пятовский подчеркнул: экономика Кузбасса не ограничивается углем и металлургией, хотя они и остаются фундаментом промышленности. Сегодня регион активно диверсифицируется, и перед молодежью открываются перспективы в туризме, креативных индустриях, сервисе и агропромышленном комплексе.

«Кузбасс меняется. Появляются современные производства и целые отрасли, где ждут именно вас — амбициозных, молодых и владеющих новыми технологиями. Уже сейчас региону нужны IT-специалисты, аналитики данных, эксперты в сфере искусственного интеллекта, дизайнеры, архитекторы и специалисты в сфере туризма. Сегодня регион делает ставку на мировые точки притяжения: горнолыжный курорт Шерегеш, особую экономическую зону «Горная Шория» и фестивали «Динотерра» с «ПРОГЕШем», — отметил он.

По словам лектора, Кузбасс становится привлекательным для самореализации благодаря государственной поддержке — программам, грантам, инфраструктурным проектам, развитию образовательных программ, ориентированных на новые направления, и созданию площадок для взаимодействия бизнеса, образования и власти.

Антон Пятовский подробно остановился на том, как трансформация экономики региона влияет на рынок труда:

«Растёт спрос на специалистов в высокотехнологичных, цифровых и креативных сферах. Увеличивается потребность в работниках с мультидисциплинарными компетенциями, способных быстро адаптироваться к новым технологиям. Особое значение приобретают навыки работы с данными, аналитическое и критическое мышление, компетенции в области искусственного интеллекта, больших данных и робототехники».

Такой спрос на специалистов нового типа требует системной подготовки кадров. Именно поэтому в Кузбассе выстроена бесшовная модель образования «школа – колледж – вуз – работодатель». На базе 55 колледжей и 18 вузов работают 12 кластеров «Профессионалитета», где более 12 тысяч студентов готовятся к гарантированному трудоустройству у таких партнеров, как ЕВРАЗ, СУЭК и СДС. Только за прошлый год студенты региона завоевали 23 медали межрегионального этапа чемпионата «Профессионалы», а с сентября в Кузбассе откроется 13-й IT-кластер.

Отметим, встречи проходят по поручению губернатора Кемеровской области – Кузбасса Ильи Середюка и в рамках профориентационного курса внеурочной деятельности «Россия – мои горизонты». Курс создан для знакомства обучающихся с достижениями России в промышленности, торговле, сельском хозяйстве, государственном управлении, в области цифровых технологий и других отраслях экономики через современные форматы и инструменты и нацелен на формирование у школьников готовности к профессиональному самоопределению, и реализуется по инициативе Министерства просвещения Российской Федерации в рамках национального проекта «Молодежь и дети» Фондом Гуманитарных Проектов, Федеральным оператором Единой модели профориентации «Билет в будущее» в партнерстве с Обществом «Знание».