«Психологическая поддержка — это одна из ключевых составляющих помощи ветеранам и их близким. Очень важно, чтобы человек и его семья не оставались наедине со своими переживаниями. Именно поэтому мы выстраиваем работу так, чтобы помощь была доступна каждому: от простой первичной консультации в филиале до подключения узкопрофильных экспертов в самых сложных клинических случаях».

«В Кузбассе фонд выстроил комплексную систему психологического сопровождения. Мы убеждены: поддержка не должна быть пассивной. Поэтому специалисты работают “в поле”: выезжают в муниципалитеты, участвуют в выездных приемах губернатора и межведомственных комиссиях, проводят групповые профилактические сессии. Для удаленных районов организованы дистанционные консультации», — рассказала руководитель кемеровского филиала фонда Ирина Иванова.

«Формат “за руку” исключает риск, что человек уйдет, не дождавшись помощи. Мы выстраиваем работу так, чтобы поддержка была доступной, оперативной и доводилась до конкретного результата», — пояснила руководитель филиала.

«Наша практика показывает: важно заранее разъяснять, как справляться с посттравматическими реакциями. Своевременное обращение сохраняет здоровье и семью», — добавила Ирина Геннадьевна.

Государственный фонд «Защитники Отечества» совершенствует работу по оказанию психолого-психотерапевтической помощи участникам специальной военной операции и членам их семей. Благодаря внедрению новой системы мотивации и раннего выявления потребностей, доля ветеранов, прошедших первичное консультирование у медицинских психологов, выросла с 12% в 2024 году до 25% по итогам 2025 года. Ключевым элементом обновленной стратегии стало усиление роли социальных координаторов. Теперь каждый гражданин, обращающийся в фонд за любой формой поддержки, получает рекомендацию пройти первичную консультацию психолога. Координаторы, обладающие базовой психологической подготовкой, способны идентифицировать признаки эмоционального выгорания или посттравматического стресса на ранних стадиях и оперативно направлять клиентов к профильным специалистам. Председатель фонда Анна Цивилева подчеркивает системный характер этих изменений:Эффективность федерального подхода подтверждается практикой в регионах. В Кузбассе филиал Фонда реализует комплексную модель сопровождения, исключающую пассивное ожидание обращения за помощью.Особое внимание в регионе уделяется оперативности получения медицинской помощи. По словам Ивановой, фонд работает по принципу «зеленого коридора»: при необходимости медикаментозной терапии клинический психолог лично сопровождает ветерана в медицинское учреждение, минуя очереди, к согласованному врачу.Отдельной задачей региональное отделение считает преодоление стереотипов. Многие ветераны воспринимают визит к психологу как проявление слабости.Для жителей Кузбасса помощь доступна в филиале Фонда, расположенном по адресу: г. Кемерово, пр. Притомский, 6Б. Записаться на прием или получить консультацию можно по телефону: 8 (3842) 78-08-09.