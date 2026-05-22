В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», реализуемого по решению Президента РФ Владимира Путина, ведутся работы по благоустройству на территориях муниципалитетов.

В Рудничном районе Кемерова благоустраивают сквер Молодожёнов. Уже выполнена разбивка участков, прокопаны пешеходные дорожки, завершена отсыпка щебня, смонтированы поребрики. Также ведутся земляные работы вдоль улицы Ногинской — здесь появится пешеходный тротуар на участке от Ногинской, 8 до улицы Цимлянской. Завершен первый этап благоустройства в сквере «Уголек» в жилом районе Кедровка. Подрядчик заменил изношенное асфальтобетонное покрытие на пешеходных дорожках и тротуарную плитку. Также благоустраивается пешеходный тротуар вдоль улицы Пионер от улицы Марата до 1-й Аральский, 1а.

В Ленинске-Кузнецком продолжается благоустройство сквера, прилегающего к многоквартирному дому по улице Ломоносова 1а. Проведены демонтажные работы, установлены бортовые камни, проложен кабель для освещения, смонтированы монолитные стены и цветники.

В Тяжинском муниципальном округе в Парке культуры и отдыха ведутся работы по установке 21 единицы детского игрового оборудования.

Ведутся работы на тротуарах в Новокузнецке. Благоустройство проводится по следующим адресам: ‎от дома №31/1 по Ленина до дома №18 по Шункова, ‎от дома №1 до дома №5 по Грибоедова, ‎по улице Метелкина — от дома №54 по Ленина до дома №13 по Бугарева. После демонтажа старого покрытия подрядчики подготовят щебеночное основание, установят новый бордюрный камень и займутся укладкой тротуаров. Также работы ведутся на алее, соединяющей проспекты Запсибовцев и Мира в Новоильинском районе. Подрядчики демонтировали старое покрытие и в ближайшее время будут выставлять бордюрный камень и асфальтировать.

В Тайге в сквере «На Мира» идет второй этап благоустройства. Здесь уже установлены скамейки и урны, ведутся работы по обустройству спортивной площадки, монтажу новых светильников. Также предстоит озеленить территорию.

Тем временем продолжается голосование за объекты для благоустройства на 2027 год. Отдать свой голос за одну из территорий-претендентов можно на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru либо с помощью волонтёров.