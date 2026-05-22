В 2026 году в Кузбассе установят 20 новых электрозарядных станций (ЭЗС). Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства. Такие станции появятся в Кемерове, Новокузнецке, Прокопьевске, Белово, Киселевске, Ленинск-Кузнецком, Междуреченске, Юрге, Шерегеше и Топках.

Отмечается, что доступ к станциям не ограничен круглые сутки, а стабильная работа возможна при температурах от +45 до -60 градусов. Станции с быстрой зарядкой способны зарядить электрокар до 80% за 10-30 минут.

«В регионе уже работает более 70 зарядных станций, 33 из них — быстрые, мощностью 150 кВт. В этом году мы открыли четыре новых, планируем построить еще 20 в разных муниципалитетах. При выборе мест размещения приоритет отдаем федеральным трассам и популярным у автолюбителей местам. ЭЗС устанавливаем так, чтобы жители и гости области могли комфортно перемещаться между крупными городами, посещать достопримечательности нашего региона», — отметил губернатор Илья Середюк.

Строительство ЭЗС в регионе ведется в рамках нацпроекта «Промышленное обеспечение транспортной мобильности», который реализуется по решению президента России Владимира Путина.