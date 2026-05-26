В 2026 году форум принимает идеи по пяти ключевым направлениям: социальному, кадровому, технологическому, предпринимательскому и экологическому. После завершения приема заявок эксперты отберут топ-100 наиболее перспективных инициатив. Авторы лучших проектов представят свои разработки на финальном мероприятии форума, которое пройдёт 22–23 июля.

«Сегодня основная конкуренция в мире идет не только за технологии или ресурсы, но и за время – нужно уметь быстро создавать и внедрять новые решения, привлекать сильные идеи и раскрывать потенциал людей. Поэтому особую ценность приобретают площадки, где инициативы общества получают возможность превратиться в реальные проекты. Форум за шесть лет стал именно таким механизмом. Более 120 тысяч идей, которые подали участники за все время, — это отражение того, как люди видят развитие России, своих городов, экономики, социальной сферы и технологий в будущем», — отметил заместитель руководителя Администрации Президента Российской Федерации, председатель оргкомитета форума Максим Орешкин.

За шесть лет работы форум объединил участников не только из всех регионов России, но и из 45 стран мира. Только в 2025 году авторы подали более 35 тысяч инициатив — это более чем в два раза превышает показатель первого форума.

«Сообщество форума «Сильные идеи для нового времени» сегодня объединяет уже почти 600 тысяч человек, и с каждым годом интерес к участию продолжает расти. Это говорит о высокой гражданской вовлеченности и запросе общества на реальные механизмы участия в развитии страны. Форум стал пространством, где инициативы граждан, бизнеса, региональных команд и экспертного сообщества получают возможность перейти от идеи к практической реализации. Лучшие проекты находят поддержку институтов развития, регионов и партнеров, а их авторы получают новые возможности для профессионального и общественного роста», — подчеркнул советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета форума Антон Кобяков.

Подать заявку на участие в форуме может любой желающий до 15 июня 2026 года на платформе идея.росконгресс.рф. Все инициативы проходят экспертную оценку, а наиболее сильные из них получают поддержку для реализации на федеральном и региональном уровнях.