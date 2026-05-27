Главной ударной силой «Кузбасса» в новом сезоне после ухода из команды Егора Сиденко и Кирилла Супрунова предстоит стать диагональному Димитрису Мухлиасу. К своим 25 годам грек накопил богатый опыт выступления в разных лигах. Как сообщили в пресс-службе кемеровского клуба, Мухлиас играл на родине за ПАОК, «Ираклис», «Этникос» и «АСА Эврос». За пределами Греции новичок «оранжевых» выступал за команду Гавайского университета (США) и немецкий «Дюрен». В «Кузбасс» Мухлиас перешел из «Нысы», с которой занял третье место во втором польском дивизионе.

Димитрис Мухлиас из волейбольной семьи. Его отец является тренером, а два брата играют в чемпионате Греции.

