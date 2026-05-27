По итогам 2025 года Кемеровская область вошла в число регионов России с самым высоким уровнем развития промышленного туризма. Об этом объявили на российско-китайском форуме «Открытая промышленность», который прошел в Благовещенске.

На площадке были представлены итоги реализации программы по развитию промышленного туризма АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов».

«За последние пять лет нам удалось существенно повысить туристическую привлекательность наших индустриальных объектов и сделать промышленный туризм одним из самых быстрорастущих сегментов отрасли. Если в 2021 году всего 11 предприятий проводили промышленные экскурсии, то по итогам 2025 года их было уже 80, турпоток за это время увеличился с 9 тысяч до 45 тысяч туристов. Гости посещают кузбасские предприятия металлургии, химической промышленности, угольной отрасли, пищевого производства. Каждый из этих маршрутов дает возможность глубоко погрузиться в индустриальную культуру Кузбасса, и оценить колоссальный объем труда, который наши земляки вложили в развитие региона», — отметил губернатор Илья Середюк.

На форуме в Благовещенске прошла церемония награждения регионов и предприятий за успехи в развитии промышленного туризма за последние пять лет, на которой Кузбасс был удостоен диплома «За развитие индустриального гостеприимства».

Фото: Илья Середюк/МАКС