В ближайшее воскресенье в России будет отмечаться День химика. В преддверии праздника в правительстве Кузбасса состоялось вручение федеральных и региональных наград лучшим представителям отрасли.

«Химическая промышленность – один из трех главных локомотивов экономики Кузбасса. Наши технологи, лаборанты, аппаратчики, аналитики, фармацевты, экологи выпускают более тысячи наименований продукции. Большая часть производимых материалов и компонентов идет на экспорт. Важно, что на химических предприятиях Кузбасса идет активное техническое перевооружение и модернизация производственной базы. Реализуются крупные инвестиционные проекты, разрабатываются новые виды продукции. Благодарю вас за вклад в развитие экономики региона, за ваши профессионализм и ответственность», — отметил Илья Середюк.

Также губернатор также поздравил коллектив кемеровского «Азота» с 70-летием со дня выпуска первой продукции, поблагодарил ветеранов отрасли за наставничество и вклад в развитие химической промышленности Кузбасса.

В правительстве региона отмечают, что химические производства Кузбасса успешно развивают выпуск минеральных удобрений, синтетических смол и пластических масс, а также продуктов основной химии, являющихся базовым сырьем для других химических производств и других видов продукции.

Фото: Илья Середюк/МАКС