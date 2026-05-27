В нынешнем году на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов жилищно-коммунального хозяйства Кузбасса суммарно будет направлено свыше 6,6 млрд рублей.

Финансирование будет вестись, в том числе, в рамках государственной программы «Развитие жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса» и федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» нацпроекта «Инфраструктура для жизни», который реализуется по решению Президента России Владимира Путина.

«Обновление коммунальной инфраструктуры — важный приоритет для нас. И в крупных городах, и в небольших поселках люди должны получать надежное теплоснабжение, чистую воду. Благодаря совместной работе с федеральным центром и привлечению внебюджетных средств мы кратно увеличили финансирование системы ЖКХ. Важно, чтобы каждый вложенный рубль работал на комфорт и безопасность кузбассовцев», — отметил губернатор Илья Середюк.

В общей сложности, как рассказали в администрации правительства Кузбасса, за счет средств регионального бюджета в рамках госпрограммы планируется провести ремонт 43 объектов инфраструктуры в шести муниципалитетах региона, в том числе — 15 объектов теплоснабжения, 28 — водоснабжения и водоотведения. Кроме того, в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» реализуется 14 мероприятий по ремонту коммунальных объектов в семи муниципалитетах.

