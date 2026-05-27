В 19 мусульманских религиозных организациях Кемеровской области мусульмане отметили главный праздник – Курбан-байрам. В праздничных мероприятиях приняли участие порядка десяти тысяч человек.

Илья Середюк поздравил кузбасских мусульман с праздником.

«Это один из самых значимых и почитаемых праздников ислама, он наполнен глубоким смыслом и традициями. Дни праздника напоминают о важности любви и милосердия к ближним, помощи нуждающимся. Мусульмане совместно с представителями других религий вносят большой вклад в укрепление мира и согласия в нашем обществе, в сохранение и приумножение нашего культурного наследия, в воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма и уважения к традиционным ценностям. Поздравляю всех мусульман Кузбасса с праздником!» — сказал Илья Середюк.

Глава региона подчеркнул, что мусульмане Кузбасса ведут активную социальную работу не только в дни этого праздника, а практически ежедневно.

В пресс-службе правительства области добавили, что с начала специальной военной операции в мечетях Кузбасса собрано свыше 245 тонн продуктов питания, средств гигиены и медикаментов для передовой, а также более двух млн рублей.

