Сегодня состоялось очередное заседание парламента Кузбасса. В числе против депутаты приняли изменения в региональный закон «О предоставлении компенсации части стоимости обучения одного из детей многодетной семьи».

«Раньше такая мера поддержки полагалась только одному студенту из многодетной семьи. Теперь становится доступна каждому. Согласно статистике, в нынешнем учебном году таких ребят в регионе более 1500. Поддержка семей с тремя и более детьми – один из приоритетов нашей работы. Даже в сложной экономической ситуации мы делаем все возможное, чтобы наша молодежь получала образование здесь, в Кузбассе», — сказал Илья Середюк.

Как пояснили в администрации правительства Кузбасса, воспользоваться мерой поддержки смогут многодетные семьи, оплатившие обучение детей в период с 1 января 2026 года до 31 декабря 2027 года включительно.

