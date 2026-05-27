Нынче кузбасские компании из сектора малого и среднего бизнеса подали на конкурс 34 заявки по шести номинациям. Лучшим экспортером года в сфере промышленности стало предприятие из Ленинска-Кузнецкого по производству и обслуживанию горно-шахтного оборудования, систем автоматики, связи и видеонаблюдения с использованием ИИ, чьи товары и услуги пользуются спросом в Казахстане. Первое место в номинации «Экспортер года в сфере электронной торговли» заняла компания из Новокузнецка, занимающаяся переработкой картофеля и подсолнечника. Она поставляет продукцию в 5 стран.

«Деятельность кузбасских предпринимателей-экспортеров имеет особое значение, поскольку она помогает нам модернизировать саму структуру экономики региона, увеличить в ней долю производств с высокой добавленной стоимостью. Мы будем продолжать поддерживать бизнес, который помогает нам выходить на внешние рынки», – сказал глава региона Илья Середюк.

Полный список победителей конкурса, который проводится по нацпроектам «Международная кооперация и экспорт» и «Эффективная и конкурентная экономика», инициированным президентом России Владимиром Путиным, опубликован на сайте областного правительства.

Фото: пресс-служба АПК