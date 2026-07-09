Губернатор Илья Середюк провел заседание штаба с участием глав кузбасских муниципалитетов. Обсуждались два ключевых вопроса повестки: усиление безопасности региона и стабилизация рынка нефтепродуктов.

В частности, после ряда атак беспилотников на соседние регионы, Илья Середюк поручил активизировать меры безопасности на территории всей кемеровской области. Особое внимание он потребовал уделить защите критически важных промышленных объектов и населенных пунктов.

«По ряду ключевых промышленных предприятий мы усилили внутриобъектовую защиту. Но ключевой приоритет – защита наших граждан. Уже поставил задачу разработать стандарт оснащения защитных сооружений, в том числе подвалов многоквартирных домов. Главам территорий необходимо привести их в надлежащее санитарное состояние, обеспечить запасами воды», — подчеркнул глава региона.

Также главам городов и муниципальных округов поручено регулярно обновлять информацию об укрытиях, которая публикуется в специальном разделе официального сайта правительства.

Кроме того, на заседании штаба обсуждался вопрос обеспечения горючим и стабильность ценообразования на АЗС. Губернатор отметил, что, несмотря на сохраняющуюся напряженность, ажиотажный спрос на бензин марок АИ-92 и АИ-95 пошел на спад. Сейчас главная задача властей — подключить к работе все автозаправочные станции, включая независимые сети, чтобы распределить нагрузку и тем самым предотвратить появление очередей.

Фото: Администрация правительства Кузбасса