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Бабушкина забота. В Ленинске-Кузнецком провели благотворительную акцию для сбора гуманитарной помощи жителям Горловки.

День государственного флага. Автопробег финишировал в Новокузнецке.

Убрать старые строения и на их месте возвести новые. В Калтане освобождают место под перспективные объекты.

Лучшая в СФО. Сборная команда спасателей Кузбасса победила в соревнованиях по проведению аварийно-спасательных работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Переломили череду проигрышей. Новокузнецкий «Металлург» занимает четвертую позицию в чемпионате России по регби.