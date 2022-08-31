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Для безопасного передвижения водителей и пешеходов. В Кузбассе отремонтировали 130 километров дорог.

Опасность для окружающих. В Калтане специалисты ищут владельцев заброшенных домов.

Почему стираются файлы? Сегодня День борьбы с провалами в памяти — «праздник», актуальный для многих независимо от возраста.

На спектакль, не выходя из дома. В Новокузнецке открылся еще один виртуальный концертный зал.

Большая стройка в фокусе. В Кузбассе готовят к открытию выставку с необычными ракурсами новых спортивно-культурных объектов.