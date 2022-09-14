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Знать своих героев в лицо. В Новокузнецке торжественно открыли стелу «Город трудовой доблести».

Будет принимать в два раза больше рейсов. В Новокузнецке приступили к капитальному ремонту аэропорта имени Бориса Волынова.

Продовольственная безопасность. В Кузбассе собрали первый миллион тонн зерна.

В знак уважения легендарному шахтерскому подвигу. Участники мотопробега «Донбасс — Кузбасс» приехали в областную столицу.

Без победы не прорваться. В Хабаровске стартует «Финал восьми» розыгрыша Кубка России по хоккею с мячом.