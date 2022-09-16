В выпуске:

Экологический пресс-тур. В Кемерове проходит проверка выполнения природоохранных программ на промышленных предприятиях.

Капитальный ремонт и современные технологии. В больницах Кузбасса проходят масштабные преобразования.

Традиционные ценности, народосбережение, борьба с русофобией. Сегодня в Кемерове состоялось пленарное заседание II Кузбасского форума Всемирного Русского Народного Собора.

От картофеля до форели. В регионе стартовали осенние сельскохозяйственные ярмарки.

Необходимые условия для роста. Хоккейный «Кузбасс» выбыл из борьбы за Кубок России.