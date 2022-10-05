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Делятся знаниями со своими учениками. 42 тысячи кузбасских педагогов отмечают свой профессиональный праздник.
Получили долгожданные квадратные метры. 35 юргинских семей переехали из ветхого жилья в благоустроенные квартиры.
На завершающем этапе. Власти города обещают открыть Красноармейский мост для пешеходов и автомобилистов в ближайшее время.
Кто может стать кандидатом? В Междуреченске дали старт волонтерской программы игр «Дети Азии-2023».
Спектакль для тех, кому 16+. В Прокопьевском драматическом театре новая постановка: «Люблюнемогу».