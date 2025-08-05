В выпуске:

Помощь детям. Благодаря стратегической программе более 1200 ребятишек вернулись в кровные семьи.

Знания в игровой форме. В Киселёвском лагере «Спутник» для ребят продолжается интеллектуальная смена.

Цветы могут быть не только красивыми, но и полезными. Жительница Анжеро-Судженска облагородила дворовую территорию.

Один из древних способов выживания стал занятием для души. В Кузбассе состоялся традиционный фестиваль рыбаков.

Борьба за звание лучших. В Прокопьевске прошёл традиционный шахматный турнир.