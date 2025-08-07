В выпуске:
Помощь государства. В Анжеро-Судженске мастер по металлу оформил социальный контракт.
История каждого бойца важна. Ветеран СВО рассказал о возвращении домой.
Путь той, кто встречает новые жизни. Главная акушерка Кузбасской областной клинической больницы им. С.В. Беляева стала «Заслуженным работником здравоохранения РФ».
Творческие профессии. В филиале РГИСИ прошло открытие университетских смен для школьников со всей России.
Старт дан! В Калтане состоялась Сибирская корпоративная лига по пейнтболу.