В выпуске:

Кузбасс дарит подарки к 1-ому сентября. Союз женщин Калтана приготовил для юных горожан канцелярские наборы.

В Кузбассе продолжаются ремонтные работы. Специалисты региона готовят дома и улицы к предстоящей зиме.

В селе Барановка соседские коровы лишили пенсионерку урожая. Почему штрафы не помогают?

Книжные новинки через сито и щепотка творческих площадок. В Кузбассе пройдут необычные литературные фестивали.

Гостей из Москвы избавили от сглаза и порчи. В Кузбассе прошло празднование Дня коренных народов мира.