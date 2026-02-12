В выпуске:

«Подорожник» ещё не всё? Что на самом деле стало со старейшей сетью быстрого питания Кузбасса?

Губернатор Кузбасса вместе с главой Кемерова проверил стройки в областном центре. Кого ещё пригласили на объезд?

Параллельная работа. Кузбасские коммунальщики устраняют последствия непогоды и готовятся к весенним паводкам.

В Кемерове прошёл фестиваль «Нитка.42:Наука для креативного города». Что показали юные таланты?

Плавание для всех. Юные прокопьевские спортсмены обучаются по специальной программе.