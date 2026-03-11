В выпуске:

Обновление и улучшение. Что закупят в учреждения культуры Новокузнецка на 23 миллиона рублей?

Окопные печи из огнетушителей. Киселёвская семья всеми силами помогает бойцам СВО.

Новые возможности в диспансеризации открылись междуреченкам. Что для этого появилось в местной горбольнице?

Мама, жена, ремесленник и предприниматель. Как зефирная мастерица из Анжеро-Судженска успевает совмещать все эти роли?

Наименее травматичные единоборства. Кто стал лучшим в дисциплине кобудо на чемпионате и первенстве Кузбасса?