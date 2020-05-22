В выпуске:

Когда служба действительно и опасна, и трудна. Кемеровские врачи рассказали о рабочих буднях в условиях режима повышенной готовности.

Обязательная термометрия, дезинфекция аудиторий, дистанция — не менее полутора метров. Когда, где и как пройдут экзамены у школьников?

Есть шанс взлететь. Кузбассовцы спасли совиную семью.

«Вахта Победы — Кузбасс». Организации региона присоединяются к акции и знакомят друг друга со своими участниками Великой войны.

Установка солнечных батарей, проблемы сенокоса, выгула скота. На сходе администрации и жителей Средних Кичей Таштагольского района обсуждали актуальные вопросы улучшения жизни.