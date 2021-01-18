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Освятить воду, умыть лицо и руки или окунуться в купель. Православные христиане готовятся встретить Крещение.

В реальности и в режиме онлайн посетить Кузбасс. К юбилею в регионе разработают новые экскурсионные маршруты и откроют тематические уличные кафе.

Прикоснуться к истории. Вручение личных вещей писателя Василия Фёдорова состоялось сегодня в Государственном архиве Кемеровской области.

«Юг» против «Севера». На ледовом поле встретились команды двух столиц Кузбасса.

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