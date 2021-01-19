В выпуске:
Очистились ледяной водой. Православные христиане отмечают один из главных праздников — Крещение.
Спасти планету. Кемеровские ученые разработали магнитные сорбенты для очистки водоемов от нефти.
Знать историю родного края. Для кузбасских учеников 5-11 классов в школьную программу включат новый предмет.
Кузбасские школьники стали миллионерами. Министр образования и науки Кузбасса Софья Балакирева встретилась с участниками всероссийского конкурса «Большая перемена».
Научная деятельность на колесах. Ленинск-кузнецкие школьники осваивают новые технологии в детском мобильном технопарке.