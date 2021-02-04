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Долгожданный подарок для самых маленьких жителей Ягуновского района областной столицы. В Кемерове сдан новый детский сад.

Вакцина есть. В Кемерове планируется открыть еще один мобильный прививочный пункт.

В честь векового юбилея. Газета «Кузбасс» продолжает благотворительный марафон «Сто добрых дел».

А была ли бумага в еде? В Кузбассе проверили жалобу жителей на некачественное школьное питание.

Исход матча — неожиданный. Хоккейный клуб «Металлург» продолжает последнюю выездную серию игр чемпионата ВХЛ.