В выпуске:

Новый детский сад смогут посещать 258 юных жителей Ленинского района Кемерова. Губернатор Кузбасса побывал в открывшемся учреждении.

Мобильные медбригады. В Берёзовском начал работу «поезд здоровья».

Ожидая рейс, можно любоваться картинами. В международном аэропорту имени Алексея Леонова открылась выставка.

«Кузбасская весна». В Кемерове стартовали соревнования по спортивной гимнастике.

В эфире телеканала «Кузбасс 1» — вы и ваши питомцы. Мы продолжаем собирать заявки от наших телезрителей.