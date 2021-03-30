В выпуске:
Первый за 40 лет. По поручению Сергея Цивилева капремонт самой крупной школы в Таштаголе завершат досрочно.
Весна идет — добру дорогу. Неравнодушные новокузнечане собрали для бездомных животных около тысячи килограммов корма и средства первой необходимости.
Создавая коллективный иммунитет. Как в Калтанском округе проходит вакцинация от коронавируса?
Возвращение похищенного Барона. В Новокузнецке полицейские по горячим следам нашли собачьего вора.
Весна пришла? В Новокузнецке проснулись божьи коровки. Когда ждать тепла?