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Жалобы автомобилистов услышаны. В Кемерове специалисты заасфальтировали опасные ямы на оживлённом перекрестке.
Теперь без автодрома. С 1 апреля изменятся правила сдачи на водительские права.
Для полноценной жизни. Кемеровские хирурги впервые провели уникальную операцию ребенку с редкой патологией черепа.
Радуга талантов. В Таштаголе подвели итоги районного фестиваля, где свои творческие способности показали дети и взрослые с особенностями здоровья.
Добывать полезные ископаемые запрещено. К 300-летию региона в Кузбассе появится еще один заказник.