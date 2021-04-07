В выпуске:

Меньше 100 дней до значимой даты. Сергей Цивилев провел очередную пресс-конференцию, посвященную подготовке к 300-летию региона. На этот раз в южной столице Кузбасса.

500 уникальных экспонатов. В областной столице открылась выставка «Трехвековая история Кузбасса».

Верхом на конях. В Кемерове начали патрулировать Рудничный бор.

В деталях. Какие вопросы обсудили на пресс-конференции, посвященной подготовке к 300-летию Кузбасса?

За качество в ответе. В области проходят проверки гарантийных объектов – дорог и домов, отремонтированных по нацпроектам.