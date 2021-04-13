В выпуске:

Тающее судно. Подростки в Новокузнецке и рыбак в Кемеровском районе попали в ледяную ловушку.

Защитить четвероного друга. Ветеринары Новокузнецкого района призывают селян вакцинировать своих питомцев от бешенства.

Летопись коронавирусной эпохи. В Германии выпустят книгу о кемеровском враче, который во время пандемии делал зарисовки из ковидария.

Вместо сложной реабилитации — игра. Дети с особенностями физического развития приняли участие в проекте «Лыжи мечты».

Запомнить правило за несколько минут. Наша съёмочная группа отсняла очередную «Не лекцию».