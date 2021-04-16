В выпуске:

Чистота зависит от нас. Жители Кузбасса вышли на традиционные субботники.

О качестве образования, угрозе социальных сетей и демографической безопасности. В Кемерове прошёл первый всекузбасский Форум отцов.

Испытать себя. Новокузнечане с ограниченными возможностями здоровья сдали нормативы комплекса «Готов к труду и обороне».

Вернули на место. В Новокузнецке самолет И-16 после реконструкции установили в сквере Жукова.

Год занятий — полёт нормальный. В Крапивинском округе прошли первые гонки на квадрокоптерах.