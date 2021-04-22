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Задача — настроить диалог. В областной столице состоялась конференция для региональных производителей и представителей торговых сетей.

Еще один объект в областной столице готовится открыться к 300-летию Кузбасса. Жителям Кемерова предлагают выбрать название нового ледового катка.

Какой именно парк или сквер отремонтировать — решать вам. Через несколько дней стартует голосование жителей по проекту «Комфортная городская среда».

Снято! Начались отборочные соревнования в телепроект «Покорение Сибири».

Такого от «Металлурга» многие не ожидали. Финал плей-офф регулярного чемпионата ВХЛ продолжается.