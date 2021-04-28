В выпуске:
Чтобы помощь стала ещё доступнее. Сегодня свой профессиональный праздник отмечают работники скорой медицинской помощи.
49 лет в браке, который начался в бараке. Удивительная история кемеровчанки, родившейся в лагере для заключённых.
Долгожданное новоселье. В Мариинске 44 семьи получили ключи от новых квартир.
Показать свои таланты и поделиться опытом. В Кузбассе прошло сразу несколько конкурсов преподавателей.
Раскрасить город яркими красками. В ближайшее время на клумбы Новокузнецка будет высажено порядка миллиона цветов.