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Чтобы помощь стала ещё доступнее. Сегодня свой профессиональный праздник отмечают работники скорой медицинской помощи.

49 лет в браке, который начался в бараке. Удивительная история кемеровчанки, родившейся в лагере для заключённых.

Долгожданное новоселье. В Мариинске 44 семьи получили ключи от новых квартир.

Показать свои таланты и поделиться опытом. В Кузбассе прошло сразу несколько конкурсов преподавателей.

Раскрасить город яркими красками. В ближайшее время на клумбы Новокузнецка будет высажено порядка миллиона цветов.