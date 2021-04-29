В выпуске:

Поделиться историей может каждый. Продолжается регистрация для участия в акции «Бессмертный полк онлайн».

Квалифицированная и доступная помощь. Продолжается выездная работа врачей узких специальностей в отдаленных населенных пунктах.

Датированное 6 июля 1721 года. Государственный архив Кузбасса подготовил уникальную выставку к 300-летию промышленного освоения региона.

«Горная Шория — от древней металлургии до современной горнодобывающей промышленности». В Кемерове презентовали последнее издание публициста Валерия Кимеева.

Современный информационно-развивающий центр. Четыре модельных библиотеки в ближайшее время появятся в Кузбассе.