В выпуске:

Военная техника и парадные расчеты. В Кемерове состоялась генеральная репетиция торжественного марша.

Живая история. Секрет долголетия — в активности и силе духа. Мы продолжаем рассказывать о живых свидетелях военных лет.

Покажем в прямом эфире. Телеканал «Кузбасс 1» готовит для зрителей сразу несколько проектов, посвященных 9 мая.

Моде все возрасты покорны. В Новокузнецке состоялся модный показ. Участницы — дамы старше 55.

Прикоснуться к истории. В музее Горной Шории открылась экспозиция, посвященная 300-летию со дня промышленного освоения региона.