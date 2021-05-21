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В благодарность за сочувствие. В Кузбассе чествуют работников социальной сферы.
Готовность объектов 70-80%. Губернатор Кузбасса и заместитель министра культуры Российской Федерации проинспектировали ход строительства объектов образовательной части Сибирского культурного кластера.
Памятник природы «Артышта». В преддверии Международного дня биологического разнообразия в Беловском муниципальном округе открыли новый заказник.
Показать своё мастерство. В Новокузнецке состоялись областные соревнования среди спортсменов с различными ограничениями здоровья.
В честь героев родной земли. В Кемерове стартовал турнир по спортивной гимнастике посвященный памяти Веры Волошиной.