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В благодарность за сочувствие. В Кузбассе чествуют работников социальной сферы.

Готовность объектов 70-80%. Губернатор Кузбасса и заместитель министра культуры Российской Федерации проинспектировали ход строительства объектов образовательной части Сибирского культурного кластера.

Памятник природы «Артышта». В преддверии Международного дня биологического разнообразия в Беловском муниципальном округе открыли новый заказник.

Показать своё мастерство. В Новокузнецке состоялись областные соревнования среди спортсменов с различными ограничениями здоровья.

В честь героев родной земли. В Кемерове стартовал турнир по спортивной гимнастике посвященный памяти Веры Волошиной.