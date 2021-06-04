В выпуске:

Более 300 миллиардов частных инвестиций. В Санкт-Петербурге завершился Международный экономический форум.

В сжатые сроки. Кузбасс стал одним из первых субъектов страны, где в рамках федерального проекта «Содействие занятости» запустили обучение по программам WorldSkills.

Новые общественные пространства. В Кемерове устанавливают уличные спортивные площадки.

Картина в стиле стрит-арт «Производство поднимает ММА» появилась в столице Кузбасса. Её написал известный российский художник Арсений Власов.

Презентация муниципалитетов Кузбасса. В Кемерове стартовал региональный фестиваль-конкурс «ТЕРРИТОРИЯ-fest».