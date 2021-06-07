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Прославили Кузбасс. В областной столице завершился масштабный чемпионат России по смешанным боевым единоборствам.

Стихийный «аквапарк». После прошедших в выходные дни ливней затопленными оказались подъезды и дворы.

Первые заработанные деньги. Для двух тысяч кемеровских школьников начался трудовой сезон.

Косолапый в городе. Таежный гость удивил не только жителей областной столицы, но и инспекторов Департамента по охране объектов животного мира.

Телеуты и шорцы на старте. В Мысках прошёл летний этап 17-ой спартакиады малочисленных народов Кузбасса.