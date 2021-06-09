В выпуске:
Цифровое будущее. В Кузбассе проходит двухдневная Международная конференция по новым технологиям в образовании EdCrunch Kuzbass.
Самым достойным. Медалями «300-летие образования Кузбасса» наградили жителей региона.
Скоро будем загорать. В Кузбассе этим летом откроются 33 пляжа и 57 мест отдыха у воды.
Комфортная жизнь. В Кемерове специалисты принимают дворы, отремонтированные по национальному проекту «Жилье и городская среда».
И снова косолапый в гостях. Медведь вышел к людям в селе Бархатово.