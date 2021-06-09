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Цифровое будущее. В Кузбассе проходит двухдневная Международная конференция по новым технологиям в образовании EdCrunch Kuzbass.

Самым достойным. Медалями «300-летие образования Кузбасса» наградили жителей региона.

Скоро будем загорать. В Кузбассе этим летом откроются 33 пляжа и 57 мест отдыха у воды.

Комфортная жизнь. В Кемерове специалисты принимают дворы, отремонтированные по национальному проекту «Жилье и городская среда».

И снова косолапый в гостях. Медведь вышел к людям в селе Бархатово.