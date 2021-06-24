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Еще один важный проект для развития региона. Первую очередь завода по производству сжиженного газа планируется запустить в первом квартале 2023 года.

Добраться можно только на вертолете. В шорских поселках Кузбасса проходит всероссийская перепись населения.

Симпл-димпл, поп-ит и другие топовые игрушки. Развлечение или вредная зависимость?

В Музее ИЗО открылась историко-документальная экспозиция, посвященная 300-летию открытия первых месторождений угля в Кузнецком бассейне.

Праздник коренных народов Кузбасса. В Калтанском округе отметили Пайрам.